Що відбувається в тернопільському садочку №16. Версія міської ради

Нещодавно на нашому сайті була опублікована інформація про залякування та погрози – недитячі пристрасті в тернопільському садочк у №16. В матеріалі йшлося про скаргу батьківського комітету Тернопільського ДНЗ №16 на перевищення службових повноважень, низьких морально-ділових якостей та умисне приниження честі та гідності педколективу та батьків завідувачем Тернопільського ДНЗ №16 Штеклею Оленою Андріївною, яка розглядалась 21 лютого під час засідання представників комісій з питань гуманітарної та соціальної сфер.

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради надіслало свою бачення ситуації:

Звернення педагогічного колективу від 19 жовтня 2016 року було розглянуто невідкладно, безпосередньо начальником управління освіти і науки Похиляк О.П.. Проведено зустріч з колективом, дано роз’яснення з усіх питань, які піднімалися у скарзі; враховано думку колективу та проведено бесіду з керівником дошкільного закладу.

Скаргу від 02.02.2017 року, з якою колектив звернувся до начальника управління(копії були надіслані міському голові і начальнику управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації), також розглянуто у терміни, визначені законодавством.

Враховуючи те, що дана скарга була подана повторно, розгляд її здійснювався комісійно з 14.02. по 20.02.2017 року. Звернемо увагу на деякі моменти :

– У ході роботи комісії жодних зауважень до членів комісії не було.

– 01.03.2017 року відбулася зустріч педагогічного колективу з начальником управління та членами комісії , які проводили перевірку фактів, викладених у скарзі. В ході зустрічі з’ясовано, що члени комісії працювали демократично, відкрито.

– Факт звернення працівників установи до лікувальних закладів щодо погіршення стану здоров’я не підтвердився.

Враховуючи вище наведені факти , наголошуємо :

Працівниками управління освіти і науки Тернопільської міської ради забезпечується виконання вимог чинного законодавства щодо вирішення проблем, з якими звертаються громадяни. Порушень термінів розгляду звернень не допускається. У відповідях надаються об г рунтовані пояснення; кожному заявнику доводиться інформація про можливість вирішення питань, що висвітлюються у зверненнях. За результатами розгляду звернень надаються письмові та усні відповіді.

Окремо хочемо запевнити, що працівники управління освіти і науки Тернопільської міської ради відкриті до спілкування , зацікавлені в об’єктивному розгляді будь – яких звернень, у тому числі і за участі представників громади міста.