Як жителям Тернопільщини підготуватися до можливого виключення електроенергії

Нещодавно російські війська розпочали наносити удари по електростаціях та об’єктах критичної інфраструктури й чинити терористичні акти проти цивільного населення України. Тернопільщина зіткнулася з частковим відімкненням від електромережі. Жителі області можуть підготуватися до екстренних ситуацій відсутності електромережі.

Ось кілька порад:

Придбайте свічки, ліхтарики, сірники, адаптор для зарядки телефонів у автомобілі

Придбайте павербанки та тримайте їх зарядженими

Зарядіть акумуляторні батареї

Придбайте сухий спирт, туристичні примуси, та балони з газом для них

Як діяти у разі відключення світла

– Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.

– Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.

– Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг.

– Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога.

– Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.

– Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.