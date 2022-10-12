Як жителям Тернопільщини підготуватися до можливого виключення електроенергії
Нещодавно російські війська розпочали наносити удари по електростаціях та об’єктах критичної інфраструктури й чинити терористичні акти проти цивільного населення України. Тернопільщина зіткнулася з частковим відімкненням від електромережі. Жителі області можуть підготуватися до екстренних ситуацій відсутності електромережі.
Ось кілька порад:
- Придбайте свічки, ліхтарики, сірники, адаптор для зарядки телефонів у автомобілі
- Придбайте павербанки та тримайте їх зарядженими
- Зарядіть акумуляторні батареї
- Придбайте сухий спирт, туристичні примуси, та балони з газом для них
Як діяти у разі відключення світла
– Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.
– Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.
– Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг.
– Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога.
– Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.
– Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.