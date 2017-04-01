Залякування та погрози, – недитячі пристрасті в тернопільському садочку

21 лютого 2017 року під головуванням заступника Голови Громадської ради Тернопільської ОДА І.М.Чорної відбулося засідання представників комісій з питань гуманітарної та соціальної сфер. На засідання запрошено начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА О.З. Хому, заступника начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА Г.В.Зварич.

Одним із питань порядку денного був розгляд звернень громадян.

Зокрема:скарга педагогічного колективу Тернопільського ДНЗ №16, скарга помічника вихователя О.В. Сабади Тернопільського ДНЗ №16, скарга батьківського комітету Тернопільського ДНЗ №16 на перевищення службових повноважень, низьких морально-ділових якостей та умисне приниження честі та гідності педколективу та батьків завідувачем Тернопільського ДНЗ №16 Штеклею Оленою Андріївною.

Заявники повідомили, що уже двічі зверталися до начальника управління освіти і науки ТМР О.П. Похиляк, міського голови С.В.Надала, начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА О.З.Хоми та жодної письмової відповіді так і не отримали. Натомість, управлінням освіти і науки ТМР в ДНЗ було направлено комісію, представники якої в дивний спосіб проводили розгляд скарги, а саме запрошували у кабінет директора по-одному батьків, працівників, яким відверто погрожували та залякували тим, що будуть звільнені, чи переведені в інші НЗ. Дилетантські методи роботи комісії спричинили сердечний приступ у працівника ДНЗ (підтверджено довідкою).

Заступником начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА Г.В.Зварич надано заявникам пояснення з приводу ненаданої письмової відповіді на звернення педколективу, а також рекомендації щодо даного інциденту. Громадською радою надано кваліфіковані рекомендації фахових юриста та адвоката, голови Тернопільської обласної ради професійних спілок.

Питання взято на контроль.

Створено тимчасову комісію із розгляду скарги педагогічного колективу Тернопільського ДНЗ №16, скарги помічника вихователя О.В. Сабади Тернопільського ДНЗ №16, скарги батьківського комітету Тернопільського ДНЗ №16 на перевищення службових повноважень, низьких морально-ділових якостей та умисне приниження честі та гідності педколективу та батьків завідувачем Тернопільського ДНЗ №16 Штеклею Оленою Андріївною, – про це повідомляє заступник Голови Громадської ради Тернопільської ОДА І.М.Чорна.

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