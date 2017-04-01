Залякування та погрози, – недитячі пристрасті в тернопільському садочку
21 лютого 2017 року під головуванням заступника Голови Громадської ради Тернопільської ОДА І.М.Чорної відбулося засідання представників комісій з питань гуманітарної та соціальної сфер. На засідання запрошено начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА О.З. Хому, заступника начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА Г.В.Зварич.
Одним із питань порядку денного був розгляд звернень громадян.
Зокрема:скарга педагогічного колективу Тернопільського ДНЗ №16, скарга помічника вихователя О.В. Сабади Тернопільського ДНЗ №16, скарга батьківського комітету Тернопільського ДНЗ №16 на перевищення службових повноважень, низьких морально-ділових якостей та умисне приниження честі та гідності педколективу та батьків завідувачем Тернопільського ДНЗ №16 Штеклею Оленою Андріївною.
Заявники повідомили, що уже двічі зверталися до начальника управління освіти і науки ТМР О.П. Похиляк, міського голови С.В.Надала, начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА О.З.Хоми та жодної письмової відповіді так і не отримали. Натомість, управлінням освіти і науки ТМР в ДНЗ було направлено комісію, представники якої в дивний спосіб проводили розгляд скарги, а саме запрошували у кабінет директора по-одному батьків, працівників, яким відверто погрожували та залякували тим, що будуть звільнені, чи переведені в інші НЗ. Дилетантські методи роботи комісії спричинили сердечний приступ у працівника ДНЗ (підтверджено довідкою).
Заступником начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА Г.В.Зварич надано заявникам пояснення з приводу ненаданої письмової відповіді на звернення педколективу, а також рекомендації щодо даного інциденту. Громадською радою надано кваліфіковані рекомендації фахових юриста та адвоката, голови Тернопільської обласної ради професійних спілок.
Питання взято на контроль.
Створено тимчасову комісію із розгляду скарги педагогічного колективу Тернопільського ДНЗ №16, скарги помічника вихователя О.В. Сабади Тернопільського ДНЗ №16, скарги батьківського комітету Тернопільського ДНЗ №16 на перевищення службових повноважень, низьких морально-ділових якостей та умисне приниження честі та гідності педколективу та батьків завідувачем Тернопільського ДНЗ №16 Штеклею Оленою Андріївною, – про це повідомляє заступник Голови Громадської ради Тернопільської ОДА І.М.Чорна.
-1 коментарів до запису “Залякування та погрози, – недитячі пристрасті в тернопільському садочку”
Молодці, і колектив дитсадку, і батьки, що не стали терпіти самодурство такого пихатого і самозакоханого “керівника”! Поназначають місцеві “божки” за “великі заслуги” усяких “вискочок”, у яких відсутні будь-які людські якості, а вони й “рулять на всі свої гроші”, задовольняючи особисті хворі амбіції, ще й будучи свято переконаними, що разом з посадою придбали собі невеличкий “бонус” – покірних “кріпаків”, яких можна “нагинати” і “доїти”, як забагнеться під настрій. Мої діти ходили в цей дитсадок, тепер там моя похресниця. А спілкуюся з батьками, які дійсно розповідають, що ця “нова директриса” не має ніякого такту у спілкуванні, ні зі своїми підлеглими, які мають стільки стажу пед.роботи, скільки їй років, ні з батьками. З такою зверхністю їй не місце в педагогічному закладі, тим більше на керівній посаді. Якщо ця велика начальниця і надалі буде себе так поводити після цих скарг, – то гріш ціна всяким “комісіям”, “громадським радам”, а тим більше управлінню освіти Тернопільської ОДА.
Молодці жінки! Не давайте себе кривдити!
Цілком і повністю згідна з діями колективу і батьків.Цей садочок дійсно користувався авторитетом,який був напрацьований колективом протягом довгих років.А з приходом нової завідуючої він суттєво знизився серед батьків.НЕ можна дозволяти собі такої поведінки,а особливо в дитячих садках,адже діти -це наше майбутнє!
В садочку була розруха вихователів вже давно пора списати на пенсію некваліфіковані старі всі хами ! Може хоч нова завідувач наведе там порядок! Два роки назад довелось забрати дитину з цього смороду !
Нова завідуюча не відповідає статусу керівника дошкільного закладу. Вона не вміє організувати злагоджену роботу колективу через свої особисті амбіції, не вміє спілкуватись з батьками і не вислуховує жодних їхніх побажань стосовно перебування діток у садку. А садочок – заклад насамперед для дітей, а не для задоволення особистих амбіцій однієї людини, досягнення нею певного соціального статусу. Олена Андріївна не відповідає педагогічним вимогам, які ставляться до керівників днз. Під її керівництвом стосунки у педагогічному колективі погіршились, вихователі замість того щоб виховувати і розвивати вміння дітей, переживають через залякування і погрози.
Дайте молодим дорогу!
Великі амбіції у колективі ДНЗ 16. Штекля Олена Андріївна лишень намагається навести порядок і зламати совдепівські стереотипи.
Працівники ДНЗ вирішили позбутися вимогливого керівника і дальше працювати відбуваючи свої години. Вони підбивають “актив” батьків, не достовірною інформацією, на свою підтримку. Тому для того, щоб прийняти правильне рішення потрібно дослідити дві сторони медалі.
Також викликає сумнів батьківський комітет зі своєю скаргою. Вперше таке чую. Такі рішення потрібно розглядати на батьківських зборах кожної групи, або на загальних.
Персонально для “Марії”, – ця “писанина” – дешева ЗАКАЗУХА !!!
1. У цьому злагодженому КОЛЕКТИВІ ДНЗ № 16 не “великі амбіції”, а великий досвід роботи з дітьми справжніх професіоналів дошкільної галузі !!!
2. Більш того, “працівники ДНЗ” НЕ “…вирішили позбутися вимогливого керівника і дальше працювати відбуваючи свої години…”, а це БЕЗДАРНИЙ “керівник” без досвіду хоче “рулити” і не “…намагається навести порядок…”, а “…лишень намагається…” зробити безпорядок на свій лад, щоб задовольнити свої “наполеонівські” амбіції та принизити ЛЮДЕЙ своєю зухвалою і нахабно-зверхньою поведінкою, по принципу “я начальник, – а всі підлеглі дураки” !!!
3. На рахунок “…зламати совдепівські стереотипи…”, – а це ЩО ТАКЕ ???
4. Останнє, щодо “…викликає сумнів батьківський комітет зі своєю скаргою. Вперше таке чую. Такі рішення потрібно розглядати на батьківських зборах кожної групи, або на загальних…”, – ось тепер батьківський комітет буде “викликати” не “сумнів”, а … ми знаємо, і кого ВІДТЕПЕР будемо викликати !!! (Заділо “за живе”, – а даремно, ми не “працівники-васали”, нас не залякати і не “защемити”, будемо діяти радикальніше !!!)
5. Наша держава – УКРАЇНА – дитсадок створила для ДІТЕЙ (!!!), а НЕ для всяких “Олен Андріївних” і їй подібних !!!
6. Перед подібними “ЗАКАЗУХАМИ” -треба думати, що писати…
Немає Різниці судить по своїх мірках. Ми живемо у демократичній державі і вправі висловлювати свої думки, подобається то вам чи ні!
Ще нещодавна так яро засуджували неадекватні дії Олени Андріївни,а самі працюєте за цією ж схемою!!!
Відповім “Марії”, на самовиправдання раніше написаної нею відвертої примітивної “ЗАКАЗУХИ” !!!
По-перше, я не “суджу по своїх мірках”, – а лише зробила адекватний і неупереджений висновок з даної ситуації. Маю таке право, так як вірно зазначено, що “…Ми живемо у демократичній державі і вправі висловлювати свої думки…”, – що мені таки дійсно подобається, а “Марії”, – вочевидь – НІ. Я пишу відверто, опираючись на реальні факти, а не “відпрацьовуючи” прихильність чи щось інше…, як “Марія”, – неприховано і відверто зневажаючи цей досвідчений КОЛЕКТИВ, обзиваючи КОЛЕКТИВ “совдепом”, який працює, “…відбуваючи свої години…”. Якби цей «совдепівський КОЛЕКТИВ» тільки «відбував свої години», а не виховував наших дітей, то ми б на це також «відреагували».
По-друге, “Маріє”, перед тим, як “…висловлювати свої думки…” – потрібно ДУМАТИ, що висловлювати, – щоб всі написані захоплення «новаторством» призначеного «реформатора» не виглядали так … примітивно.
По-третє, я “яро” засуджувала, засуджую і засуджуватиму будь-які неадекватні дії, не тільки цього конкретного “вимогливого новатора-зломщика совдепівських стереопитів”, а і їй подібних. Таким керівникам дійсно потрібно “дати дорогу” – НА ВИХІД !!!, щоб не псувати настрій, нерви і здоров’я підлеглим (поки молода – десь ще “спиниться”, чи “спливе”…).
Щодо безпідставного голослівного звинувачення “…самі працюєте за цією ж схемою!!!…”, – це не “схема”, – це лише аналіз викладеної інформації, з якої випливає єдиний вірний висновок : хвалебні дифірамби «Марії», про те, що “…Штекля Олена Андріївна лишень намагається навести порядок і зламати совдепівські стереотипи…” – “З А К А З У Х А” !!!
Ці висновки доволі субєктивні. А судячи по писанині – Немає Різниці звичайнісінька скандалістка. Напад-не завжди найкращий захист. Проте це зрозуміти комусь не дано…
А можливо ви і є той самий “досвідчений” працівник?
Совдепівські стереотипи не в колективу ДНЗ, а в Штеклі О.А. і ті, хто її назначив на дану посаду. Колектив ДНЗ – дуже досвідченний колестив, і цей садочок користується повагою серед дітей і їх батьків. А завідувач має дуже високі амбіції і їй потрібно бути більш людянішою як до батьків так і до працівників.І не все в нас час купляється!!
Шановне панство! Чому ви розглядаєте тільки одну сторону події? Чи не припускаєте ви такий розвиток подій: на роботу в уже сформований роками колектив прийшов новий молодий спеціаліст з прогресивними ідеями, а старий колектив не бажаючи міняти щось у свойї роботі просто збунтувався проти керівника новатора? На мою думку потрібно тих хто не хоче працювати по новому потрібно звільнити і сформувати новий колектив, який дісно буде ефективно працювпти на благо дітей і розвиток днз.
Шановна! А звідки інформація , що колектив не хоче працювати? І які новаторські ідеї внесла нова завідуюча? А Ви впевнені, що новообраний колектив зуміє втілити “новаторські” ідеї нового керівника Штеклі О.А.? І батьки всіх груп дуже вдячні за роботу кваліфікованого колективу, бо це справді педагоги, що люблять наших дітей.
Не можу не відповісти на “полум’яні” фрази “Юлії”.
Написано напрочуд примітивно, що свідчить про “замовленість”, з абсурдними протиріччями. Коли не розумієш значень слів, котрі вживаєш, – НЕ пиши взагалі і не видавай “на кого працюєш”.
Поясню : КОЛЕКТИВ — це соціально значима група людей, які об’єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування. Його характеризують єдність цілей, високий рівень міжособистісного спілкування, згуртованість, внутрішня дисципліна, специфічні норми співжиття (https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D1%86%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=IWy4WPOEGqyF6ATnwYywDw).
Ну а далі – це взагалі “вибух” феєричної тупості та інтелектуальної “убогості”, – ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО і ОСМИСЛІТЬ наступне : “…в уже сформований роками колектив…” (це – пряма мова “Юлії”) приходить “…новий молодий спеціаліст з прогресивними ідеями ідеями, а старий колектив не бажаючи міняти щось у свойї роботі просто збунтувався проти керівника новатора…” (це також пряма мова “Юлії”), для чого “…тих хто не хоче працювати по новому потрібно звільнити і сформувати новий колектив, який дісно буде ефективно працювпти на благо дітей і розвиток днз…” (і це – пряма мова “Юлії”).
Звідси питання : кого ж все таки потрібно “звільнити”, – “…уже сформований роками КОЕКТИВ…”, чи все ж таки “…керівника новатора…” із “…прогресивними ідеями…” (ідеями чого саме???, в чому прогрес і новаторство???).
Колектив злагоджено працював до приходу завідуючої-новатора!!! яка що вихователів, що батьків має за порожнє місце. Єдиний її внесок у роботу дитсадка – хамство, зневага всіх і кожного, будь-кого хто робить зауваження, або висловлює іншу, відмінну від “псевдозавідуючої” думку. Бо завідуючою таку людину важко назвати, це особа яка ставить свої амбіції вище за інтереси дітей, для яких і працює цей садок. А Штекля О. А. вважає по іншому – що всі задовільнятимуть її примхи.
Колективу було добре як не прийдеш за дитиною в обід то нікого немає всі в столовій дитячі сирники наминали а тепер погано бо робити заставили . За дітьми нашими дивитися
Давно пора розігнати ” ваш злагоджений колектив ” сподіваюсь що так і буде в ми батьки допоможемо ????️♀️
Моя дитина ходить в середню групу цього садочку , саме в ту яка нібито писала скаргу на завідуючу . Брехня , брехня . Все це пише вихователька Гріх і її родичка , нянька з нашої групи , тобто її чоловік колишній опер . Тут як в серіалі все . Гріх хоче тут керувати а її не поставили , от вони і строчать в усі інстанції , невідомо чого хочуть . Краще б по совісті до роботи відносилися . Батьки хочуть аби був порядок і чистота в садку , аби вихователі не кричали на дітей . Притиснула нова завідуюча до дисципліни , бач не сподобалось . Та вигналаб одну з другою і тишина. Де таке є самі пенсіонери , медсестрі 75 р який толк з таких робітників , от і бунтують
Дурні баби та гнати вас поганою мітлою . Війна в державі , ціни ростуть жити важко , а ви з ким воюєте ????? З власною дурістю , робити нічого . Та ви себе показали , себе виставили на сміх
В садочку покращилося харчування діток а це для нас батьків найголовніше , ще якби Олена Андріївна позвільняла цих вихователів пенсіонерів ми б взагалі ій були дуже і дуже вдячні !!! Ми з вами так тримати !
Щоб нічого не коментувати «від себе», звернімося до психології, як науки, яка, серед іншого, вивчає розумові дії і мислительні операції. Розумові дії – це дії з предметами, відбитими в образах, уявленнях і поняттях про них. У розумових діях можна виокремити їх головні складові елементи, або процеси – розумові операції. Такими є порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація (детальніше – ТУТ : http://pidruchniki.com/14940807/psihologiya/rozumovi_diyi_mislitelni_operatsiyi )
Якщо взяти до уваги вищевикладені наукові факти і нижченаведені коментарі :
1) Автор – «Марія», 14:33 5 березня, 2017 : «…Колективу було добре як не прийдеш за дитиною в обід то нікого немає всі в столовій дитячі сирники наминали а тепер погано бо робити заставили . За дітьми нашими дивитися…» (пряма мова);
2) Автор – «Марія», 14:47 5 березня, 2017 : «…Давно пора розігнати ” ваш злагоджений колектив ” сподіваюсь що так і буде в ми батьки допоможемо ????…» (пряма мова);
3) Автор – «Світлана», 21:21 4 березня, 2017 : «…Моя дитина ходить в середню групу цього садочку , саме в ту яка нібито писала скаргу на завідуючу . Брехня , брехня . Все це пише вихователька Гріх і її родичка , нянька з нашої групи , тобто її чоловік колишній опер . Тут як в серіалі все . Гріх хоче тут керувати а її не поставили , от вони і строчать в усі інстанції , невідомо чого хочуть . Краще б по совісті до роботи відносилися . Батьки хочуть аби був порядок і чистота в садку , аби вихователі не кричали на дітей . Притиснула нова завідуюча до дисципліни , бач не сподобалось . Та вигналаб одну з другою і тишина. Де таке є самі пенсіонери , медсестрі 75 р який толк з таких робітників , от і бунтують…» (пряма мова);
4) Автор – «Марія», 21:25 4 березня, 2017 : «…Дурні баби та гнати вас поганою мітлою . Війна в державі , ціни ростуть жити важко , а ви з ким воюєте ????? З власною дурістю , робити нічого . Та ви себе показали , себе виставили на сміх…» (пряма мова);
5) Автор – «Марія», 14:31 5 березня, 2017 : «…В садочку покращилося харчування діток а це для нас батьків найголовніше , ще якби Олена Андріївна позвільняла цих вихователів пенсіонерів ми б взагалі ій були дуже і дуже вдячні !!! Ми з вами так тримати !…» (пряма мова), –
ВИПЛИВАЄ, що все це писала одна таж сама «ображена» особа, в якої, на фоні низького інтелекту, відсутності такту, гіпертрофованого авторитарного егоїзму, – гнів і цинізм спрямований на КОЛЕКТИВ (!!!), – НАСПРАВДІ Є НАЙБІЛЬШОЮ ОБРАЗОЮ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КЕРІВНИКА, який з цим же колективом (!!!), при цих же керівниках міського управління освіти (!!!), пропрацював багато років, без будь-яких внутрішніх чи зовнішніх кофліктів взагалі!!!
Але тішить одне, – що цю писанину НІХТО «СТОРОННІЙ» НЕ ЧИТАЄ !!!
Це своєрідний фестиваль дурості, де ці вищевказані «п’ять авторів» могли б побитися, щоб стати переможцем…, – якби це була одна і таж сама людинка!!!
Я також за звільнення вихователів, більшість з яких пенсійного віку…. У нашому будинку живуть діти, які ходять у різні садочки (13, 16, 18), найнижча підготовка до школи у дітей, які ходять у 16 садок. Замість того, щоб по інстанціях заяви писати, краще б з дітьми займались…
На рахунок нової завідуючої скажу, що дітей з її приходом почали краще годувати, фрукти почали давати, на скільки знаю, ремонт хоче зробити….
За 4 місяці ще жодна людина не може ані фізично, ані морально завдати шкоди нікому. Щоб навести порядок в садку №16 , який на масиві “Дружба”ма найнижчий рейтинг. А чому????? Тому що сидить два працівники, які “колотять”, і “підбурюють ” таких самих як вони. Ви пишите про стаж???? Ви по 20 років там просиділи з педучилищем. Ніякого підвищення фохової майстерності. Практично ніхто не має вищої освіти. Просиділи протираючи спідниці, і далі так хочете сидіти. Розворушили ваше зміїне кубло!!!!!!!!! Дайте дорогу молодим!!!!!! Або міняйтеся!!!!!
Уймися , Ганю! Сидиш, як отруйний мухомор, і строчиш відповіді.Поїдь краще в АТО волонтером, займися добрими справами, йди на майдан,захопи з собою няньку-родичку, бо вона щось призабула свої обов’язки, (а саме: швабру і мітлу), а то лізе до батьків з порадами та рекомендаціями. Схаменися, Ганю, накінець, бо тріснеш від злості. Побійся Бога, навернися на путь істинний.
За 4 місяці ще жодна людина не може ані фізично, ані морально завдати шкоди нікому. Щоб навести порядок в ДНЗ №16, рейтинг якого на масиві Дружба найнижчий!!! А чому????? Тому, що сидить два працівники і “колотять”, “підбурюють” таких самих як вони!!!!! Ви пишите про стаж????? Ви по 20 років просиділи з педучилищем. Ніякого підвищення фахової майстерності, практично ніхто не має вищої освіти. Просиділи, протираючи спідниці, і дальше так хочете сидіти. Розрухали ваше зміїне кубло………… Дайте дорогу молодим, або міняйтеся!!!!!!!
Шановні “вихователі інших садків”,якщо вам так подобається Штекля О А, то забирайте її в свій дитсадок.А от якраз рейтинг 16садочку найвищий серед батьків!!!! І діти йдуть добре підготовлені до школи з цього садочку!!!А от,на рахунок освіти, то якраз поцікавтесь про її наявність у шановної завідуючої,вона взагалі бакалавр,що суперечить доцільності її призначення на дану посаду.Перестаньте “перемивати кістки”своїм колегам за їх спинами-це вже не можливо такий бруд читати((((
Що Ганю??????? Не підходить тобі Олена Андріївна? Та тобі ніхто не підходить….. Ні Олена Андріївна,ні Анна Петрівна, ні Марія Іванівна, ні Ольга Петрівна, ніхто……..Все тобі не так!!!! Ти тільки бачиш себе в тій ролі, але ти ніколи, чуєш, ніколи, там не будеш. Ти вже себе показала з усіх сторін. Та хто ви такі, щоб вказувати кого і на яку посаду призначат. Базарні баби!!!!! Сядьте і працюйте мовчки, поки самі батьки вас , ЦЬОТОК-ПЕТЕУШНИЦЬ,батьки звідти не викинули. Задумайтесь над цим!!!!!!!!!!!!!!!!
Звучить як погроза. А можна прочитати Ваші прізвища, шановні “колеги по роботі”?
То що цьотки-петеушниці??? Помогла вам ваша Чорна??? І що вона може??? Кому тепер будете плакатися??? Шукали собі кришу в громадській організації – то ви тільки і зробили піар для Чорної, а собі тільки нашкодили!!! Так вам і треба!!! Не хотіли жити дружно???
Олену Андріївну потрібно поважати, вона старається для дитсадочка, хоче все зробити як треба а не як ви за ті роки попривикали. Ми віримо в Олену Андріївну!!!! І підтримаємо її в всьому!!!!
Ви хотіли вигнати Олену Андріївну??? Не вийде!!!! Не дамо!!!! Нас більше!!! А ви скоро самі між собою пережеретися!!!
Та повиганяти вас всіх треба поганою мітлою щоб не заважали нам працювати!!! Туди вам і дорога!!! А набрати на ваші місця нормальних молодих з освітою прогресивних щоб можна з ними було крокувати в майбутнє!!!
Знайома риторика, майже цитати із аргументів кервництва УО. “Цьотки-петеушниці” – риторика “високоосвічених” педагогів. Висловлюєтеся за “більшість”, але чому неоприлюднюєте навіть свого прізвища, дописувач? До слова, комісія Гр ще працює. Про тиск та погрози заявникам нам теж відомо, а тепер ще й задокументовано.
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