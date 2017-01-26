Новини Тернополя 

У Тернополі сьогодні розпочинається крутий мистецький проект

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Мистецький фестиваль «Ї» разом з Тернопільською Кнайпою 1540 презентують новий проект – «Їдка суміш». У рамках цього заходу перед глядачами виступатимуть знані письменники та музиканти з Тернополя та інших міст.

Перша подія «Їдкої суміші» відбудеться вже сьогодні, 26 січня о 19.00 год. у Кнайпі.

Сьогодні на сцену вийдуть тернопільські письменники: Юрій Завадський, Юрій Матевощук, Максим Мукомела, Микола Шпаковський, Маряна Судова, Михайло Пінчак, Богдан Боденчук, Аня Лисенко, Катя Грушовська, Юрій Вітяк та Роман Воробйов.

Оцінюватимуть молодих поетів та визначатимуть переможця батлу «Їдкої суміші» відвідувачі.  А «лірики у вогнище підлиє» кавер-гурт «Джорджія». Вхід вільний!

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