Організатор акції під Білим домом у Тернополі заплатить штраф
Сьогодні, 26 вересня, після паління шин під Білим домом у Тернополі на акції проти капітуляції, відведення військ та особливого статусу були затримані два активіста.
Як повідомляє керівник Тернопільського обласного штабу “Правого сектору
- Без будь-якої на то причини і законних підстав викрадають людей з роботи, – каже активіст.
За словами керівника сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергія Крети, активісти були запрошенні у міській відділ поліції. На одного з організаторів згідно статті 152 про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів був накладений штраф у 340 грн.