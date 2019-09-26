У Тернополі під Білим домом горіли шини (фото)

Сьогодні близько 150 активістів “Правого Сектору” палили шини під Білим домом у Тернополі. Так вони намагаються достукатися до влади.

Зокрема, активісти протестують проти капітуляції, відведення військ, особливого статусу, переговорів в нормадському форматі.

“Правий сектор” вимагає виконання Будапештського меморандуму, зміцнення армії та припинення дипломатичних та економічних відносин з Росією.

Згодом активісти зайшли в адміністрацію та зареєстрували звернення на ім’я очільника обласної ради Віктора Овчарука та депутатів.

За словами керівника Тернопільського обласного штабу “Правого сектору ” Назара Сарабуна, подальші дії будуть виражені в присутності і контролі за виконанням звернення Тернопільською обласною радою. В подальшому на Покрови (14 жовтня, прим. ред.)буде проведена акція в Києві в підтримку даних вимог.