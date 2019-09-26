14:25 | 26.09.2019
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У Тернополі під Білим домом горіли шини (фото)

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Сьогодні близько 150 активістів  “Правого Сектору” палили шини під Білим домом у Тернополі. Так вони намагаються достукатися до влади. 

Зокрема, активісти протестують проти  капітуляції, відведення військ, особливого статусу, переговорів в нормадському форматі. 

“Правий сектор” вимагає виконання Будапештського меморандуму,  зміцнення армії та припинення дипломатичних та економічних відносин з Росією.

Згодом активісти зайшли в адміністрацію та зареєстрували звернення на ім’я очільника обласної ради Віктора Овчарука  та депутатів.

За словами керівника  Тернопільського обласного штабу “Правого сектору” Назара Сарабуна, подальші дії будуть виражені в присутності і контролі за виконанням звернення Тернопільською обласною радою. В подальшому на Покрови (14 жовтня, прим.  ред.)буде проведена акція в Києві  в підтримку даних вимог.

 
 

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