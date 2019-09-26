16:31 | 26.09.2019
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Новини Тернополя 

Організатор акції під Білим домом у Тернополі заплатить штраф

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Правий сектор Білий Дім Тернопіль пікет

Сьогодні, 26 вересня, після паління шин під Білим домом у Тернополі на акції проти капітуляції, відведення військ та особливого статусу були затримані два активіста. 

Як повідомляє керівник Тернопільського обласного штабу “Правого сектору” Назар Сарабун,  їх  затримали під брехливими видумками про те,  що вони ніби то були причетні до інших кримінальних проваджень.

  • Без будь-якої на то причини і законних підстав викрадають людей з роботи, – каже активіст.

За словами керівника сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергія Крети, активісти були запрошенні у міській відділ поліції. На одного з організаторів згідно статті  152 про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів був накладений штраф у  340 грн.

 

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