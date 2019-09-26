Організатор акції під Білим домом у Тернополі заплатить штраф

Сьогодні, 26 вересня, після паління шин під Білим домом у Тернополі на акції проти капітуляції, відведення військ та особливого статусу були затримані два активіста.

Як повідомляє керівник Тернопільського обласного штабу “Правого сектору ” Назар Сарабун, їх затримали під брехливими видумками про те, що вони ніби то були причетні до інших кримінальних проваджень.

Без будь-якої на то причини і законних підстав викрадають людей з роботи, – каже активіст.

За словами керівника сектору комунікації головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергія Крети, активісти були запрошенні у міській відділ поліції. На одного з організаторів згідно статті 152 про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів був накладений штраф у 340 грн.