У Тернополі відбулося урочисте відкриття мамологічного кабінету

В Тернопільському обласному комунальному клінічному онкологічному диспансері, 26 вересня, відбулося урочисте відкриття мамологічного кабінету.

“Це вкрай важливо для нашої області, адже, саме в мамографічному кабінеті онкологічного диспансеру щорічно обстежується понад 3 тисячі пацієнток, при цьому виконується близько 12 тисяч мамографій. Також, слід зазначити, що мамографічне обстеження є основним інструментальним методом діагностики не лише злоякісних захворювань молочної залози, а й доброякісної патології.”- зазначив головний лікар онкологічного диспансеру Леонід Шкробот.

В свою чергу, начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук наголосив, що мамографія також застосовується в якості скринінгу для визначення групи ризику та динамічного спостереження таких пацієнтів

“Важливість забезпечення онкологічного диспансеру сучасним мамографічним обладнанням полягає в непростій онкоепідеміологічній ситуації щодо раку молочної залози, так як захворюваність та занедбаність цієї патології зростає, а когорта пацієнтів стрімко молодішає. Тому, ми щоро дякуємо нашим Американським партнерам за їхню підтримку. Разом ми зробимо більше…!” – відмітив очільник медицини області.

Варто зазначити, що в червні поточного року онкологічний диспансер в якості благодійної допомоги (БО «Радіологи без кордонів», «Together for Ukraine») отримав потужний цифровий мамографічний комплекс Selenia Dimensions Mammography System. Орієнтовна вартість такого обладнання становить 500 тис. доларів США.

На монтаж, калібрування та налагодження роботи мамографічного комплексу витрачено близько 45 тис. грн.