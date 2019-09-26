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На Тернопільщині освятили новий храм (Фото)

Irena 2 Views Прокоментуй!

22 вересня 2019 в с. Вигода Копичинецького деканату Бучацької єпархії УГКЦ освятили новий храм Зіслання Святого Духа.

Того дня першу Божественну Літургію у новій церкві очолив преосвященний владика Димитрій Григорак, єпарх Бучацький, у співслужінні священників.

Парафія заснована у 2009 р. Протягом 10 р. вірні збирали пожертви для будівництва по багатьох населених пунктах, звертались до підприємців, фермерів.

  • Складаємо подяку архітекторам, майстрам, художникам за гарну працю, – написав у соцмережах священник о. Руслан Корнят. – Хочу подякувати активним парафіянам, які допомагали втілювати задумане та усім священикам, до яких я звертався про допомогу. Особливо дякую моїм друзям і знайомим, які відгукнулись на моє прохання і допомогли. Роботи попереду ще багато, але вірю що Господь допоможе!

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