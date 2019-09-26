На Тернопільщині освятили новий храм (Фото)

Складаємо подяку архітекторам, майстрам, художникам за гарну працю, – написав у соцмережах священник о. Руслан Корнят. – Хочу подякувати активним парафіянам, які допомагали втілювати задумане та усім священикам, до яких я звертався про допомогу. Особливо дякую моїм друзям і знайомим, які відгукнулись на моє прохання і допомогли. Роботи попереду ще багато, але вірю що Господь допоможе!