У Тернополі виявили 6 порушень в закладах громадського харчування та 2 – на ринках

Спеціалісти Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з представниками Тернопільського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради в період з 04.07.2020р. по 06.07.2020р. провели інспекторські візити щодо дотримання умов карантину у закладах громадського харчування (в вечірній час з 20:00 год до 00:00 год).

Під час проведення вищевказаних візитів охопили 32 об’єкти та виявили 6 порушень. А саме: недотримання санітарно-епідеміологічних норм зі сторони закладів громадського харчування (ресторанах та барах) – працівники закладів працюють без засобів індивідуального захисту, порушення соціальної дистанції між відвідувачами. Також під час проведення комісійних візитів перевірили 3 заклади торгівлі харчовими продуктами, в 1-му із них виявили недотримання маскового режиму працівником закладу. Дані факти комісія зафіксувала, працівники Національної поліції проводять перевірку.

В ході візитів керівникам та персоналу закладів спеціалісти надавали рекомендації по дотриманню умов карантину.

Також фахівці Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області роздали 32 пам’ятки по дотриманню умов карантину суб’єктами господарювання м. Тернополя в перукарнях, закладах громадського харчування та закладах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

7-го липня також провели перевірки дотримання вимог Постанови № 34 від 06.06.2020 року Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» на двох ринках м. Тернополя, а саме: ТОВ «ВІП – МАРКЕТ» за адресою: м. Тернопіль, вул.. Шептицького, 26б та ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД» за адресою: м. Тернопіль, вул.. Живова, 9.

За результатами інспектувань склали два протоколи про адміністративне правопорушення за відсутність контейнерів/урн для централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту. Також суб’єкти господарювання та працівники ринку здійснюють торгівлю без захисних масок.