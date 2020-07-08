Міська лікарня ветеринарної медицини безкоштовно вакцинує тварин

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільськійобласті повідомляє про те, що в зв’язку з продовженням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19 щорічна безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу згідно графіку по ЖЕКах на 2020 рік переноситься на невизначений термін.

Згідно «Інструкції про заходи щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин», «Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади» затверджених рішенням Тернопільської міської Ради №7/36/13 від 24.07.2019 року необхідно проводити щорічне безкоштовне щеплення тварин.

Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Тернополі пропонує послуги з безкоштовного вакцинування тварин:

на місці за адресою: м.Тернопіль, вул.Чернівецька, 24 «А», після попереднього запису за тел. 52-10-40 та з дотриманням карантинних вимог,

з виїздом спеціаліста тварини в межах міста Тернополя, запис за тел. 52-10-40

Безпека Ваших рідних, близьких і знайомих залежить від Вашої свідомості. Піклуйтесь про здоров’я своїх улюбленців.