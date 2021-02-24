Марію Павельєву назначено регіональним координатором вакцинальної кампанії на Тернопільщині
22 лютого, заступниця генерального директора КНП «Тернопільського обласного центру громадського здоров’я» ТОР, експертка за напрямом «Імунопрофілактика ти епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА – Марія Павельєва взяла участь у відео нараді щодо питань епідрозслідувань випадків COVID-19 у медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження коронавірусною інфекцією та планованого старту першого етапу вакцинації проти COVID-19.
ДОВІДКОВО:
Участь у нараді під головуванням очільниці УОЗ ТОДА Ольги Ярмоленко взяли: заступник начальниці управління охорони здоров’я ТОДА Лідія Чайковська, головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ ТОДА з питань сімейної медицини Марія Сельська, начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський, начальник відділу з питань гігієни та праці Олег Бандура, заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорій Радзіх, заступниця генерального директора КНП «Тернопільського обласного центру громадського здоров’я» ТОР, експертка за напрямом «Імунопрофілактика ти епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА Марія Павельєва.