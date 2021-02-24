Марію Павельєву призначено регіональним координатором вакцинальної кампанії на Тернопільщині

22 лютого, заступниця генерального директора КНП «Тернопільського обласного центру громадського здоров’я» ТОР, експертка за напрямом «Імунопрофілактика ти епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА – Марія Павельєва взяла участь у відео нараді щодо питань епідрозслідувань випадків COVID-19 у медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження коронавірусною інфекцією та планованого старту першого етапу вакцинації проти COVID-19.

Також, під час наради, проінформовано, що саме Марію Павельєву визначено регіональним координатором вакцинальної кампанії на Тернопільщині.

Після чого, експертка наголосила, що першим етапом визначено вакцинування, від COVID-19, медиків з одного із тернопільських медичних закладів.

– Для цього в області сформовано вже дванадцять мобільних бригад з імунізації.

На першому етапі вакцинації від коронавірусу щеплюватимуть мобільні бригади з імунізації у розгорнутих тимчасових пунктах, що складатимуться з двох кабінетів, а також організованих колективах.

Для двох бригад з імунізації уже проведено онлайн-тренінги зі щеплення вакцинами Pfizer та AstraZeneca.

Як вже повідомлялось напередодні, планується, що одна мобільна бригада впродовж робочого дня зможе зробити сто щеплень. Наразі складаються маршрути їхньої роботи між медзакладами, щоб раціонально використовувати час мобільної бригади – додала Марія Павельєва.

Окрім того, заступниця генерального директора Тернопільського ЦГЗ відмітила:

– вакцинування буде відбуватися лише за згодою;

– діти до 16 років вакцинуватися не будуть;

– спочатку проводиться огляд, анамнез та його збір, перевіряється наявність алергічних та анафілактичних реакцій, потім підписується згода та проводиться саме щеплення.

ДОВІДКОВО: Участь у нараді під головуванням очільниці УОЗ ТОДА Ольги Ярмоленко взяли: заступник начальниці управління охорони здоров’я ТОДА Лідія Чайковська, головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ ТОДА з питань сімейної медицини Марія Сельська, начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський, начальник відділу з питань гігієни та праці Олег Бандура, заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорій Радзіх, заступниця генерального директора КНП «Тернопільського обласного центру громадського здоров’я» ТОР, експертка за напрямом «Імунопрофілактика ти епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА Марія Павельєва.