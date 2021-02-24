Депутати по тихому намагалися призначити нового керівника районної лікарні
Щойно сесія районної ради затвердила розпорядження голови про увільнення від виконання обов‘язків головного лікаря районної лікарні Трача Івана Михайловича. Іншим пунктом призначили (ВО) Репетівського Ігоря Ігоровича. Про це повідомляє депутат райради Андрій Шкула.
За словами депутата, розпорядження запхали в пакет з рядом інших розпоряджень.
- Помітив. Поставив вимогу голосувати окремо. Бо це важливе питання в контексті подій довкола райлікарні. Вимогу голова райради проігнорував (будуть юридичні наслідки ). Голосували пакетом. «Голос» не підтримав, як і частина інших фракцій. Та є 30 голосів за. В райлікарні новий керівник… Але тут ще жарт в тому, що декілька питань тому районна рада вийшла з числа засновників медзакладу, – каже Андрій Шкула.
Нагадаємо, сьогодні на сесії районної ради вирішили долю тернопільської районної лікарні. Депутати колективно прийняли рішення ввести в склад засновника комунального підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня» Великобірківську селищну раду та вивести зі складу засновника – Тернопільську районну раду.
Також депутати прийняли рішення передати комунальне майно Тернопільської районної лікарні – основні засоби та товарно-матеріальні цінності із спільної власності територіальних громад , сіл, селищ та міст Тернопільського району до комунальної власності Великобірківської селищної територіальної громади.