Депутати по тихому намагалися призначити нового керівника районної лікарні

Помітив. Поставив вимогу голосувати окремо. Бо це важливе питання в контексті подій довкола райлікарні.

). Голосували пакетом. «Голос» не підтримав, як і частина інших фракцій. Та є 30 голосів за. В райлікарні новий керівник… Але тут ще жарт в тому, що декілька питань тому районна рада вийшла з числа засновників медзакладу, – каже Андрій Шкула.