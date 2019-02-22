«Люблю тебе, Терно-поле моє» — виставка графіки Євгена Удіна

У виставковій залі музею Богдана Лепкого експонується персональна виставка графіки «Люблю тебе, Терно-поле моє» заслуженого художника України, лауреата Всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Лепких Євгена Удіна.

Експозиція нараховує більше 30 творів митця різних періодів. Серед робіт – графічні пейзажі, акварелі, ілюстрації до книжок. На зустріч із митцем прибули друзі та колеги художника з Тернополя, представники місцевої влади, музейники, студенти, учні міських шкіл, жителі міста.

7 лютого в музеї Богдана Лепкого відбулася зустріч із заслуженим художником України, лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких Євгеном Удіним. Із діяльністю художника у творчому об’єднанні «Євген Удін і компанія», організацією пленерів для творчої молоді ознайомила заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Федун.



Щирі захоплення представленими на виставці роботами висловили колеги художники п. Євгена, лауреати премії ім. Братів Лепких – заслужений художник України Ярослав Омелян, Микола Кафтан, професор Тернопільського державного медичного університету, академік АМН України, лауреат премії ім. братів Лепких Михайло Андрейчин, старший військовий капелан Тернопільської області, генерал Українського реєстрового козацтва В’ячеслав Кізілов, заслужений працівник культури України, учений секретар ДІАЗ у м. Бережани Надія Волинець, директор районного центру позашкільної освіти Олена Різник, керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Мар’яна Мороз. Від імені голів районної ради та адміністрації начальник відділу організаційної роботи апарату Бережанської райдержадміністрації Марія Самойленко вручила Євгену Удіну подяку за багаторічну співпрацю з бережанськими музеями та вагомий внесок у розвиток культурно-мистецької спадщини Бережанського краю. Про виняткову працьовитість чоловіка-митця з трепетом розповіла дружина художника Людмила Удіна. Поет, член НСПУ, НСЖУ, лауреат премії ім. Братів Лепких Василь Савчук присвятив Майстру Пензля Євгену Удіну зворушливі поетичні рядки. Сердечні побажання й пісні подарували четвертокласники другої школи.



Авторські поезії-присвяти художникам презентувала тернопільська поетеса, громадська діячка Олександра Кара. Справжньою окрасою заходу стали музичні дарунки від юних талантів: учениці 9 класу Тернопільської ЗОШ №18, стипендіата міського голови м. Тернополя в галузі музики ім. Соломії Крушельницької 2017-2018 років Анастасії Бачинської, учасниці багатьох конкурсів, лауреата першої премії конкурсу Соломії Крушельницької 2018 року, учениці 7 класу третьої школи Богданни Борецької (музичний керівник Наталія Марценюк). Директор музею Богдана Лепкого Ірина Ухман подарувала митцеві перевидану музеєм повість Богдана Лепкого «Під тихий вечір» та вручила подяку за багаторічну співпрацю з музеєм, популяризацію постатей братів Лепких у мистецтві, поповнення музейних фондів художніми роботами й організацію персональних виставок на Бережанщині.

Наприкінці дійства художник Євген Удін звернувся до присутніх зі словами щирої вдячності, люб’язно подарувавши для музейної збірки копії ілюстрацій до книги про Соломію Крушельницьку, одну з робіт своєї Шевченкіани «Церква, в якій служили громадянську панахиду за Тарасом Шевченком».

Тетяна Бідзіля.

Золота пектораль

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