Хвилина мовчання на честь Максима ДЕМЧЕНКА

Максим ДЕМЧЕНКО присвятив 25 років свого життя службі в Збройних Силах України. 43-річний майор, заступник командира дивізіону артилерійської розвідки, був справжнім професіоналом своєї справи.

Здобув освіту інженера-механіка у Військовому інституті при “Львівській політехніці”. Служив у бригадах Володимира-Волинського, Рівного, Тернополя, з 2017 року захищав Україну на Донбасі.

З початком повномасштабного вторгнення Максим боронив Київщину, Житомирщину, а останні місяці свого життя провів на Запорізькому напрямку.

Побратими згадують його як суворого, але справедливого командира з відкритою душею і щирим серцем. Для родини він був люблячим батьком і надійною опорою.

Життя Максима обірвалося 29 серпня 2023 року після ДТП у Запорізькій області. За свій подвиг він посмертно нагороджений орденом Данила Галицького та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мати, дружина, син, донька та сестра.