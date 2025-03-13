Тернопільські нардепи знову зрадили виборців: підтримали законопроект про легалізацію земельних схем

12 березня 2025 року Верховна Рада ухвалила скандальний законопроект №12089, який, за оцінками екологів, активістів і громадських організацій, відкриває шлях до масової легалізації незаконних земельних схем. Серед тих, хто підтримав цей документ, виявилися й тернопільські народні депутати: Іван Чайківський, Микола Люшняк, Ігор Василів, Андрій Богданець, Володимир Гевко, Іван Калаур та Людмила Марченко.

Законопроект, який носить офіційну назву “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача”, передбачає, що якщо незаконно виведена з державної чи комунальної власності земля знаходиться у руках “добросовісного набувача” понад 10 років, її вже не можна повернути назад. Ба більше, якщо суд все ж визнає оборудку незаконною, держава чи громада буде змушена виплатити власнику повну компенсацію. При цьому самі бюджети не отримають жодної компенсації за втрату своїх активів.

Проти ухвалення цього закону виступали численні екологічні та антикорупційні організації, зокрема Українська природоохоронна група (УПГ), “Екодія”, WWF-Україна, Greenpeace-Україна, “Екологія. Право. Людина”, “Зелена сила” та інші. Вчені-екологи, юристи та журналісти-розслідувачі попереджали, що ухвалення цього законопроєкту дозволить легалізувати дерибан заповідників, лісів, прибережних смуг та інших земель, які мали б залишатися у державній власності.

Попри ці численні застереження, 273 депутати підтримали цей законопроєкт, зокрема й нардепи від Тернопільщини. Вони знехтували думкою громадськості та інтересами своїх виборців, адже прийняття цього документа може призвести до незворотної втрати державних земель, незаконно привласнених за останні десятиліття.

На ризики, пов’язані із законопроєктом, вказували навіть профільні міністерства – Міндовкілля, Мін’юст і Мінфін. Однак депутати проігнорували ці застереження, що викликало обурення серед екологів та громадськості. В УПГ наголошують, що цей документ фактично нівелює багаторічні зусилля активістів, судів, природоохоронних органів та місцевих громад, які намагалися повернути незаконно привласнені землі державі.

Центр протидії корупції (ЦПК) також застерігає, що законопроєкт №12089 може призвести до фактичної легалізації корупційних земельних схем, оскільки його положення дозволяють “добросовісним набувачам” зберегти у власності навіть ті землі, які спочатку були незаконно відчужені.

Серед ключових ризиків фахівці називають:

Відчуження заповідних територій – незаконно передані землі природоохоронного фонду можуть назавжди залишитися у руках забудовників.

– незаконно передані землі природоохоронного фонду можуть назавжди залишитися у руках забудовників. Відсутність чітких меж – через неточності в кадастрі державі буде неможливо довести, що певна ділянка належить до природоохоронної зони.

– через неточності в кадастрі державі буде неможливо довести, що певна ділянка належить до природоохоронної зони. Корупційні схеми – закон дозволить легалізувати схеми, коли “добросовісний набувач” отримує актив, пройшовши через кілька фіктивних власників.

Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт та зупинити узаконення схем із привласнення державної землі. Чи дослухається до них глава держави – покаже час. Однак уже зараз зрозуміло, що частина тернопільських нардепів вкотре продемонструвала свою байдужість до інтересів громади та стала на бік великого бізнесу і корумпованих забудовників.