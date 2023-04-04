Тернопільський мер Сергій Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії. НАЗК уже склало протокол

Для того, щоб отримувати на 250% вищу зарплатню, не обов’язково проходити мотиваційні курси. Достатньо лише самостійно виписувати собі ж премії.



Так, Тернопільський міський голова 1,5 роки виписував собі максимальні премії, що досягали 250 % від його посадового окладу. Високо оцінювати свою роботу мер продовжував протягом усього року повномасштабної війни. Також він сам собі ж надавав матеріальну допомогу та «оздоровчі».

Це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП).



Через це НАЗК склало адміністративний протокол за статею 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.