Тернопільський мер Сергій Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії. НАЗК уже склало протокол
Для того, щоб отримувати на 250% вищу зарплатню, не обов’язково проходити мотиваційні курси. Достатньо лише самостійно виписувати собі ж премії.
Так, Тернопільський міський голова 1,5 роки виписував собі максимальні премії, що досягали 250 % від його посадового окладу. Високо оцінювати свою роботу мер продовжував протягом усього року повномасштабної війни. Також він сам собі ж надавав матеріальну допомогу та «оздоровчі».
Це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП).
Через це НАЗК склало адміністративний протокол за статею 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
One thought on “Тернопільський мер Сергій Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії. НАЗК уже склало протокол”
В той же час те НАЗК не вбачає, що пенсійні чиновниці нараховують собі премій більше 1000% від окладу.
Пенсійні чиновники обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій … в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків … жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота – побільше обкрадати пенсіонерів, брехати в відписках, отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення, інтенсивність, тощо, … і ніякого за ними контролю … пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів – злиднів 2000 -2600 грн. … для обкрадання пенсій працівникам льотного складу ЦА чиновниці ПФ змовились з суддями Верховного Суду відкривати касаційні провадження через більш, як 3,5 місяці після спливу терміну на оскарження за нарахування їм максимальних пенсій – взаємовигідна змова …
судова справа №380/12268/20 – задіяно на брехні та відписках 20 пенсійних чиновників, крадуть пенсію: керівник Недзельська Галина Всеволодівна; заст. нач.: Руслана Ярославівна Іванкова; Оксана Юліївна Сивч; Левицька Галина Іванівна., Марія Петрівна Білецька та їх підлеглі: Василь Ігорович Мандзя, Наталія Гайдар, Інна Ігорівна Кричун, Орися Вакарук; Оксана Почапська; Галина Цуняк; Оксана Незнановська; Галина Стеців; Галина Цуняк; Ольга Ярославівна Страхоцька; Тетяна Андрус; Наталія Заяць; Марія Анісімова; Ольга Василів, Ірина Грех … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?
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Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond-rehuljarno-robit-pomilki-pri-narakhuvanni-ta-pererakhunkakh-pensij-prichomu-ne-na-korist-pensioneriv-jurist.html
Майже 95 тисяч на місяць: ПФУ приголомшив даними про пенсії депутатів, прокурорів та суддів
https://hvylya.net/uk/news/269362-pochti-95-tysyach-v-mesyac-pfu-osharashil-dannymi-o-pensiyah-deputatov-prokurorov-i-sudey
“Мертві душі” відбирають у України по 50-100 млрд гривень на рік
https://news.finance.ua/ua/news/-/482060/mertvi-dushi-vidbyrayut-u-ukrayiny-po-50-100-mlrd-gryven-na-rik-fedorov?fbclid=IwAR1a_EHKLScxjqcAuNaXGEiPf3ahwuiQiWbUAyTknFMpS0u-hrQ5heFJoq0