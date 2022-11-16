Михайло Головко: «Україна має всі шанси стати лідером Європи, до якого потягнуться інші»
Після перемоги Україна стане лідером Європи, військовим, моральним авторитетом, до якого потягнуться інші.
На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
– Саміт «Великої двадцятки» має велике значення для всього світу, у тому числі й для нас. Ми розуміємо, наскільки ведеться глобальна гра. Позиція змінюється. Навіть остання зустріч Шольца з лідером Китаю Сі Цзіньпіном суттєво змінила позицію Китаю. Вони навіть згадали, що були гарантом безпеки, коли Україна здавала ядерну зброю, бо Китай і Франція пізніше приєдналися до Будапештського меморандуму, – зазначив Михайло Головко.
Україна повинна закликати міжнародних партнерів вважати безпекове питання найголовнішим зараз.
– Ми маємо «дотиснути» ті країни, які зберігають нейтралітет. Безпека має бути на першому місці. Вже потім можемо говорити про економіку. Нам не треба комплексувати з того приводу, що європейські партнери дають фінансову допомогу, адже сьогодні Україна є щитом цивілізованого світу, щитом Європи. Найкращі українські сини та доньки сьогодні гинуть, виконуючи роботу НАТО. Завдання світу – просто дати нам зброю. Звісно, є ті, хто не хоче нашої перемоги, хто є прихильником гнилих домовленостей. Після перемоги Україна народиться як нова держава-лідер в Європі, а до неї потягнуться кошти, – розповів Михайло Головко.