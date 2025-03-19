Скандал у Тернополі: журналіст заявляє про викрадення, ТЦК говорить про ухиляння

18 березня 2025 року у Тернополі розгорівся скандал навколо мобілізації журналіста Андрія Щесняка, який є відомим критиком місцевої влади. За його словами, він став жертвою свавільних дій правоохоронців та представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Він також вважає, що його мобілізація є політично мотивованою та була замовлена міським головою Тернополя Сергієм Надалом.

Щесняк повідомив, що за ним стежили, а 18 березня його насильно затримали. “Сьогодні я йшов по дорозі. Просто зненацька намалювалась машина, перерізала мені шлях. І, по суті, вискочили поліцейські, двоє працівників ТЦК, і мене загребли”, – розповів він.

Журналіст заявив, що не проходив військово-лікарську комісію (ВЛК) і відмовляється її проходити, проте вранці 19 березня йому повідомили про існування якихось документів щодо його придатності до служби. “Я не знаю, але це фальшивий документ, я не проходив ВЛК, щоб ви всі розуміли”, – заявив він.

За словами правозахисника Михайла Іваненка, Щесняка було фактично затримано та незаконно утримувано в ТЦК цілу ніч. “Замість законної процедури вручення повістки чи складання протоколу – цілу ніч незаконне утримання на закритому поверсі будівлі, де облаштовано кімнату без жодного правового статусу”, – зазначає він.

За його словами, утримувані в таких місцях особи залишаються без їжі, доступу до адвоката та офіційних документів, що підтверджують їхнє перебування. “Це більше нагадує закрите місце утримання, аніж мобілізаційний пункт”, – підкреслює Іваненко.

У відповідь на звинувачення Тернопільський обласний ТЦК СП оприлюднив офіційну заяву, в якій повідомив, що Андрій Щесняк перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. За даними ТЦК, журналіст ще у 2024 році отримав повістку під підпис, але не з’явився до військкомату.

Також у заяві зазначено, що ВЛК визнала його придатним до служби, і, оскільки він не мав права на відстрочку, його мобілізували у загальному порядку. Представники ТЦК наголошують, що журналістська діяльність не є підставою для уникнення військового обов’язку.

Ситуація викликала значний суспільний резонанс. Частина громадськості розцінює це як політичний тиск на журналіста та використання мобілізації як інструменту боротьби з опозиційними діячами. Інші вказують на те, що закон однаковий для всіх, незалежно від професії чи переконань.

Поки що подальша доля Андрія Щесняка залишається невизначеною, а правозахисники закликають до незалежного розслідування обставин його мобілізації.