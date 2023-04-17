Премії в 400% отримували заступники Сергія Надала, а мер – 200%

Тернопільський міськрайонний суд почав розгляд справи міського голови Тернополя Сергія Надала. Його звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Сьогодні сторони озвучили свої позиції щодо справи, а суд дослідив докази.

Міського голову Тернополя Сергія Надала судять за ймовірний конфлікт інтересів під час його преміювання. Його справу сьогодні заслухали у Тернопільському міськрайонному суді. На початку засідання головуюча суддя Ірина Марциновська запропонувала сторонам сказати вступне слово. Прокурорка обласної прокуратури Тетяна Дедюх прочитала протокол, складений Нацагентством з питань запобігання корупції на Сергія Надала. Каже, його склав заступник голови агентства Артем Ситник.

“Суть адміністративних правопорушень полягає в тому, що Надал Сергій Віталійович, всупереч вимогам пунктів 2 та 3 частини 1 статті 28 Закону України “Про запобігання корупції”. Не повідомив у встановленому законом порядку про наявність в нього реального конфлікту та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, прийняв рішення закріплені розпорядженнями Тернопільського міського голови, в частині визначення собі розміру премії та надання допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в максимально граничних допустимих розмірах”.

Тетяна Дедюх. Фото: Суспільне Тернопіль

Сергій Надал відповів, що не визнає себе винним.

“Вважаю, що ті правопорушення, які вказані в протоколі, не відповідають дійсності”.

Сергій Надал. Фото: Суспільне Тернопіль

Прокурорка Тетяна Дедюх запитала, які умови щодо преміювання міського голови встановлені у Тернопільській міськраді. Сергій Надал відповів, що максимальний розмір премії кожному з працівників ухвалюють під час сесій Тернопільської міськради, а щомісячну суму премії визначає спеціальна комісія.

“Стосовно мене ці речі визначались спеціально створеною комісією і рішенням виконавчого комітету. Я самостійно собі премію не призначав, але згідно з діючого бюджетного та іншого законодавства, єдиним розпорядником бюджетних коштів в громаді є міський голова Тернополя, який такі розпорядження зобов’язаний підписати для подачі в органи казначейства для виплати зарплат всім працівникам міської ради”, – каже Сергій Надал.

Сергій Надал. Фото: Суспільне Тернопіль

Далі суддя запитала, хто входить у комісію з преміювання міського голови.

“До складу комісії входить: секретар Тернопільської міської ради, керуючий справами Тернопільської міської ради, заступник міського голови. Ці троє осіб призначаються сесією міської ради, а не міським головою. Окрім того, це начальник фінансового управління Тернопільської міської ради, це головний бухгалтер Тернопільської міської ради і керівник відділу кадрового забезпечення Тернопільської міської ради”, – говорить Надал

Суддя Ірина Марциновська та Сергій Надал. Фото: Суспільне Тернопіль

Також Сергій Надал сказав, що не може змінювати собі розмір премії, призначений комісією. Захисник міського голови Артем Облетов звернувся із проханням закрити адміністративне провадження, адже, за його словами, у процесі складання протоколу є процедурні порушення. Тоді суддя почала вивчати надані сторонами документи. Серед них – розпорядження про преміювання працівників міськради за січень 2022 року.

“Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Крисоватий розмір премії у відсотках 400, секретар ради Гірчак – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковський – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич – 400% та заступник міського голови – керуючий справами Хімейчук – 400% і міський голова Надал – 250%. За лютий 2022 року Надал Сергій Віталійович преміювання – 200%”, – каже Ірина Марциновська.

Ірина Марциновська. Фото: Суспільне Тернопіль

Надалі впродовж минулого року розмір премії Сергія Надала не перевищував 100% посадового окладу, йдеться у документах, які прочитала суддя. Також міський повідомив, що не звертався за виплатами на оздоровлення чи вирішення соціально-побутових питань впродовж 2022 року. Після дослідження доказів прокурорка сказала, що при призначенні премій міському голові, він мав звернутись до НАЗК з питанням, як можна уникнути конфлікту інтересів, проте таких звернень не було. Тож прокурорка просить суд визнати Сергія Надала винним та призначити йому штраф 6 800 гривень. Суддя повідомила, що рішення у цій справі оголосять завтра, 18 квітня о 15.00.

Суспільне