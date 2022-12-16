19:55 | 16.12.2022
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Графік вимкнень світла з 19 по 25 грудня у Тернопільській області

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ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на наступний тиждень із 19 по 25 грудня.
«Його розроблено для стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області. Він застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України», – повідомляють на сайті компанії.

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