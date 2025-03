Трилер про битву президентів: у Тернополі презентують книгу Олександра Савченка

Сьогодні, 25 березня, о 17:00 у Тернополі в ресторані «Панорама» (Готель «Тернопіль», літня тераса з виглядом на озеро) відбудеться презентація книги «Ескалація. Битва президентів» – першого тому політичного трилера Олександра Савченка «Битва президентів».

Цей твір – поєднання політичної фантастики та гостросюжетного передбачення, що змушує задуматися над сучасними викликами та майбутнім світового порядку.

Про автора:

Олександр Савченко – доктор економічних наук, професор, громадський діяч, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Автор книг «Антиукраїнець», «Баланс незалежності» та інших, чиї статті публікували The Wall Street Journal, The Politico та The New York Times.

Запрошуємо всіх, хто цікавиться сучасною політикою, світовими тенденціями та інтригуючими сюжетами!

📍 Коли: 25 березня, 17:00

📍 Де: Ресторан «Панорама» (Готель «Тернопіль», літнє приміщення)

🎟 Вхід вільний

Не пропустіть нагоду поспілкуватися з автором та відкрити для себе новий жанр – політичну фантастику!