Петиція проти узаконення земельних схем: тернопільські нардепи підтримали скандальний закон

Громадські організації закликають президента Володимира Зеленського накласти вето на скандальний законопроєкт №12089, ухвалений Верховною Радою 12 березня 2025 року. Уже запущена петиція, яка вимагає від глави держави зупинити цей процес, адже документ, на думку екологів та антикорупційних активістів, може призвести до масової легалізації незаконного привласнення земель.

Посилання на петицію 👉https://bit.ly/4j21Ps3

Тернопільські нардепи підтримали скандальний закон

Попри численні застереження, документ підтримали 273 народні депутати, серед яких і представники Тернопільщини: Іван Чайківський, Микола Люшняк, Ігор Василів, Андрій Богданець, Володимир Гевко, Іван Калаур та Людмила Марченко.

Що передбачає законопроєкт?

Офіційно документ має назву “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача”. Однак, за словами експертів, він фактично узаконює схеми з привласнення земель. Зокрема, якщо незаконно відчужена земля перебуває у власності “добросовісного набувача” понад 10 років, її вже не можна повернути державі чи громаді. У разі визнання оборудки незаконною, держава зобов’язана виплатити компенсацію власнику, проте жодної компенсації бюджет не отримає.

Чому це небезпечно?

Екологи, юристи та журналісти-розслідувачі попереджають, що ухвалення цього закону відкриває шлях до узаконення дерибану заповідників, лісів, прибережних територій і культурної спадщини. Проти його ухвалення виступали численні організації, зокрема “Українська природоохоронна група” (УПГ), “Екодія”, WWF-Україна, Greenpeace-Україна, “Екологія. Право. Людина” та “Зелена сила”.

Ключові ризики законопроєкту:

Легалізація забудови природоохоронних територій – незаконно передані землі можуть залишитися у власності забудовників.

Неточності в кадастрі – через відсутність чітких меж складно буде довести, що певна ділянка належить до природоохоронної зони.

Корупційні схеми – можливість збереження власності через передачу активу фіктивним власникам.

Хто виграє?

Громадські організації вважають, що закон найбільше вигідний забудовникам, великим бізнес-групам і особам, які свого часу брали участь у сумнівних схемах з відчуження державних земель. Також він створює передумови для нових земельних махінацій.

Що далі?

Чи дослухається президент до громадськості – покаже час, однак уже зараз зрозуміло, що ухвалення закону може мати незворотні наслідки для державної та комунальної власності.