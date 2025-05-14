На Тернопільщині працювала ППО: збито повітряні цілі, жертв немає

Під час ранкової повітряної тривоги 14 травня на території Кременецького району працювали сили протиповітряної оборони. Як повідомив голова Кременецької районної державної адміністрації Віталій Кудлак, зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. Усі випадки сталися за межами населених пунктів.

На місцях падіння працюють відповідні екстрені служби. Постраждалих немає.

“Дякуємо нашим воїнам зенітникам та всім захисникам неба за професіоналізм і збережені життя!” — наголосив Віталій Кудлак.

Жителів району закликають не ігнорувати сигнали тривоги та негайно прямувати в укриття.

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