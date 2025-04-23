За зневагу до Героїв у Тернополі вандал відбувся дрібним адмінпокаранням

У центрі Тернополя на бульварі Тараса Шевченка розташована Алея пам’яті «Незламні» — меморіальний простір, створений на честь загиблих захисників України з Тернопільської громади. Її відкрили 23 травня 2024 року до Дня Героїв України.​ На алеї встановлено металеві конструкції із портретами, які віддали життя за Україну.

Нещодавно на алеї було зафіксовано випадки вандалізму: зникали квіти, лампадки, пошкоджувалися елементи кріплення на світлинах загиблих воїнів.

Поліція Тернополя встановила особу зловмисника, який вчиняв хуліганські дії на Алеї пам’яті «Незламні» в центрі міста. Ним виявився 52-річний житель Тернополя, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за протиправні дії. Чоловік не зміг пояснити свої вчинки.​

На порушника складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративного арешту на строк до 15 діб.​

Таким чином, вандал, який осквернив меморіал загиблих воїнів, може бути оштрафований або заарештований на строк до 15 діб.​