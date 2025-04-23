За зневагу до Героїв у Тернополі вандал відбувся дрібним адмінпокаранням
У центрі Тернополя на бульварі Тараса Шевченка розташована Алея пам’яті «Незламні» — меморіальний простір, створений на честь загиблих захисників України з Тернопільської громади. Її відкрили 23 травня 2024 року до Дня Героїв України. На алеї встановлено металеві конструкції із портретами, які віддали життя за Україну.
Нещодавно на алеї було зафіксовано випадки вандалізму: зникали квіти, лампадки, пошкоджувалися елементи кріплення на світлинах загиблих воїнів.
Поліція Тернополя встановила особу зловмисника, який вчиняв хуліганські дії на Алеї пам’яті «Незламні» в центрі міста. Ним виявився 52-річний житель Тернополя, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за протиправні дії. Чоловік не зміг пояснити свої вчинки.
На порушника складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративного арешту на строк до 15 діб.
Таким чином, вандал, який осквернив меморіал загиблих воїнів, може бути оштрафований або заарештований на строк до 15 діб.