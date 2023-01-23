У Почаєві священник побив чоловіка

На Тернопільщині священник побив 18-річного хлопця. Сталося це у Почаєві пізно увечері. Це побачили перехожі, на місце події прибігли і батьки молодого чоловіка. Вони викликали швидку до пораненого сина та поліцію.

Правоохоронці повідомляють, що сама подія трапилася в ніч на 15 січня. Поліцейські розборонили священослужителя, юнака та його батька.

Відомості вже внесли в ЄРДР за повідомленнями трьох людей — від молодого чоловіка, який постраждав, від його батька, який теж отримав стусани. А також до поліції звернувся і сам священик з скаргами, що його теж побили. Усіх чоловіків відправили на проходження судово-медичної експертизи. Наразі правоохоронці чекають результатів.