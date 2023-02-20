Владелец NAVI Максим Криппа приобрел первую золотую медаль в истории команды по CS:GO на благотворительном аукционе Tribuna.com

Уже целый год идет полномасштабная российско-украинская война, и десять месяцев большое киберспортивное сообщество делает вид, что оно “вне политики”, пытается оправдать и толерировать террористические действия россии: то G2 фотографируются с триколором, то Outsiders побеждают на мейджорах.

Тем не менее украинские киберспортивные деятели не дают забывать о событиях, которые нам приходится переживать сейчас, регулярно донатят на ВСУ, устраивают благотворительные сборы и аукционы и помогают в их распространении. Особенно круто, что многие люди, связанные с украинским киберспортом, откликнулись и помогли распространить такой важный сбор, сделав ретвит себе на страницы.

Арсений “ceh9” Триноженко. Бывший игрок NaVi в CS 1.6, сейчас – кастер украинской студии Maincast. Обладатель разыгрываемой медали:

И много других киберспортивных деятелей, и неравнодушных людей, которые поспособствовали проведению аукциона.

Недавно Tribuna.com запустила аукцион на золотую медаль ceh9 с Intel Extreme Masters IV 2010: и она была продана на eBay за 10 000$! Деньги пойдут на помощь ВСУ на Бахмутское направление.

Владелец киберспортивной команды NAVI, Максим Криппа, стал обладателем первой золотой медали в истории организации по дисциплине CS:GO на благотворительном аукционе Tribuna.com. За цену в 10 тысяч долларов, Криппа приобрел медаль, которую на аукцион выставил Арсений “ceh9” Триноженко.

Этот аукцион был проведен на благо Вооруженных Сил Украины, а именно на помощь воинам на Бахмутском направлении, где сейчас проходят самые ожесточенные бои. Эта медаль была выиграна на турнире Intel Extreme Masters IV в 2010 году. Стоит отметить, что все полученные средства от продажи лотов на аукционе Tribuna.com также передаются на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.

Отметим, что этот поступок предпринимателя Максима Криппы и других благотворителей позволил собрать более 6 миллионов гривен на помощь военным и мирным жителям, пострадавшим от войны на востоке Украины. Такие инициативы являются примером того, как спортивные игры могут помочь людям и способствовать благотворительности.

Источник: Tribuna.com