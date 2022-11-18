Аграрії Тернопільщини вже отримують рукави для зберігання зерна

Аграріям Тернопільщини почали роздавати рукави для зберігання зерна.

Ініціативу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), а також Міністерство аграрної політики та продовольства України у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад розпочали реалізовувати на Тернопільщині.

– Українська асоціація районних та обласних рад, Міністерство аграрної політики і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) звернулись до Тернопільської обласної ради з проханням підтримки в розповсюдженні рукавів для зберігання зернових серед аграріїв Тернопільщини. Це питання на сьогодні дуже актуальне. Адже зараз ми живемо в час російської агресії, коли ворог обстрілює наші об’єкти енергетичної інфраструктури та не дає можливості фермерам висушити та зберегти їхні здобутки, – каже начальник управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради Олександр Ріпка.

В межах першого туру 36 фермерів отримають 854 рукави, каже речниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Вікторія Михальчук.

– Ця програма реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської організації Minderoo Foundation. Загалом по Україні плануємо роздати 35 000 рукавів і таким чином покрити потребу у зберіганні зерна в 7 мільйонів тон, – говорить Вікторія Михальчук.

Керівник ТОВ «ВЕСТЛЕНД АГРО» Юрій Луцький каже, що для нього рукави зараз є необхідними.

– Ми обробляємо поля в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Маємо під збір зараз приблизно 300 гектарів кукурудзи плануємо в рукави для тимчасового зберігання пакувати і вологу, і якщо вийде, посушену кукурудзу. Дякуємо за допомогу, – каже Юрій Луцький. – Станом на сьогодні рукави для мене важливі у зв’язку тим, що немає достатньої кількості автомобілів щоб вивезти з поля товар. Розглядаємо варіант для запакування мокрої продукції, а потім її досушування коли буде можливість звільнення автомобілів, які повернуться з-за кордону.

Тернопільщина – це аграрна область, тому підтримка фермерів в час продовольчої кризи є вкрай важливою, каже очільник обласної ради Михайло Головко.

– Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Міністерство аграрної політики та продовольства України, Українська асоціація районних та обласних рад, а також Тернопільська обласна рада спільно взяли участь у проекті і підтримали надання фермерам рукавів для тимчасового зберігання зернових, – говорить Михайло Головко. – Продовольча безпека є однією з найпріоритетніших. Дякую всім учасникам, партнерам та нашим друзям, які сьогодні допомагають малому бізнесу і фермерам. Віримо у нашу спільну перемогу. Слава Україні!