12:55 | 18.11.2022
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Аграрії Тернопільщини вже отримують рукави для зберігання зерна

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Аграріям Тернопільщини почали роздавати рукави для зберігання зерна.
 
Ініціативу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), а також Міністерство аграрної політики та продовольства України у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад розпочали реалізовувати на Тернопільщині.
 
– Українська асоціація районних та обласних рад, Міністерство аграрної політики і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) звернулись до Тернопільської обласної ради з проханням підтримки в розповсюдженні рукавів для зберігання зернових серед аграріїв Тернопільщини. Це питання на сьогодні дуже актуальне. Адже зараз ми живемо в час російської агресії, коли ворог обстрілює наші об’єкти енергетичної інфраструктури та не дає можливості фермерам висушити та зберегти їхні здобутки, – каже начальник управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради Олександр Ріпка.
 
В межах першого туру 36 фермерів отримають 854 рукави, каже речниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Вікторія Михальчук.
 
Ця програма реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської організації  Minderoo Foundation. Загалом по Україні плануємо роздати 35 000 рукавів і таким чином покрити потребу у зберіганні зерна в 7 мільйонів тон, – говорить Вікторія Михальчук.
 
Керівник ТОВ «ВЕСТЛЕНД АГРО» Юрій Луцький каже, що для нього рукави зараз є необхідними.
 
Ми обробляємо поля в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Маємо під збір зараз  приблизно 300 гектарів кукурудзи плануємо в рукави для тимчасового зберігання пакувати і  вологу, і якщо вийде, посушену кукурудзу. Дякуємо за допомогу, – каже Юрій Луцький. – Станом на сьогодні рукави для мене важливі у зв’язку тим, що немає достатньої кількості автомобілів щоб вивезти з поля товар. Розглядаємо варіант для запакування мокрої продукції, а потім її досушування коли буде можливість звільнення автомобілів, які повернуться з-за кордону.
 
Тернопільщина – це аграрна область, тому підтримка фермерів в час продовольчої кризи є вкрай важливою, каже очільник обласної ради Михайло Головко.
 
– Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Міністерство аграрної політики та продовольства України, Українська асоціація районних та обласних рад, а також Тернопільська обласна рада спільно взяли участь у проекті і підтримали надання фермерам рукавів для тимчасового зберігання зернових, – говорить Михайло Головко. – Продовольча безпека є однією з найпріоритетніших.  Дякую всім учасникам, партнерам та нашим друзям, які сьогодні допомагають малому бізнесу і фермерам. Віримо у нашу спільну перемогу. Слава Україні!

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