Тернопільщина втратила ще одного Захисника — загинув Анатолій Панасюк

Сумна звістка знову сколихнула Кременецьку громаду. У боях за Україну загинув наш земляк — Анатолій Михайлович Панасюк, 1980 року народження, житель села Колосова, солдат однієї з військових частин Збройних Сил України.

Про трагічну втрату повідомив Кременецький міський голова Андрій Смаглюк.

Анатолій Панасюк служив у лавах ЗСУ, гідно виконуючи свій обов’язок перед державою. Його життя обірвалося в боротьбі за волю, незалежність і безпеку кожного з нас.

Час, дата та місце зустрічі полеглого Захисника у рідному селі будуть повідомлені додатково.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Героя. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», — йдеться в повідомленні міської ради.

Світла пам’ять Герою. Нехай Господь прийме його душу, а вдячна громада ніколи не забуде його жертовності.