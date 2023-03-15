На Тернопільщині впроваджують нову спортивну школу

«Здорова Україна» – програма, яка змінює ставлення до спорту.

Сьогодні на Тернопільщині за участю Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета розпочався обласний активний форум «Здорова Україна – Здорова громада – Фізична культура в Новій українській школі». Наша область стала першою, де почали впроваджувати цю програму.

Основною метою є популяризації здорового способу життя серед українців, а також створення умов для фізичної активності дітей і дорослих.

Програма поєднує вісім ключових компонентів та передбачає злагоджені дії працівників закладу освіти для формування безпечного та здорового освітнього середовища:

•​освітній простір;

•​освіта у сфері здоров’я та безпеки;

•​фізична культура та рухова активність;

•​здорове харчування;

•​медична служба;

•​психологічна служба;

•​підготовка і здоров’я вчителів;

•​залучення сім’ї та громади.

Вчителі фізичної культури та представники спортивних федерацій розглянули основні етапи щодо реалізації Концепції розвитку щоденного шкільного спорту та запровадження нових сучасних уроків фізичної культури у НУШ.

Головне завдання – виховати любов до спорту і сформувати звичку до регулярної фізичної активності та здорового способу життя.

Наразі, в Україні уже проведено понад 200 практичних семінарів, до яких залучено понад 25 тис. учителів фізичної культури та викладачів фізичного виховання і понад 500 тис. учнів закладів освіти.