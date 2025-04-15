21:06 | 15.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 3- групи. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті. 
 
«Поки вся Україна оговтується після жахливого ракетного удару по Сумах, місто поповнює запаси донорської крові. Російський теракт вкотре показав, як важливо їх мати. Американські й європейські високопосадовці можуть обіцяти що завгодно, але в найстрашніші моменти ми лишаємося самі з нашим болем. Ми не повернемо загиблих, але порятунок поранених завжди залежить від того, чи є в лікарнях кров. Долучайтеся до донорства — це безцінний внесок у наш захист», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».   
 
Цього тижня потрібні донори крові таких груп: 
  • Вінниця: 2-, 3- 
  • Запоріжжя: 4- 
  • Івано-Франківськ: 2- 
  • Київ: 4- 
  • Краматорськ: всі групи крові 
  • Кропивницький: 1-, 2+, 4+ 
  • Луцьк: 3- 
  • Львів: 1-, 4+ 
  • Миколаїв: 1-, 3-, 4- 
  • Одеса: 1-, 2+/-, 3+, 4- 
  • Рівне: 3- 
  • Тернопіль: 3- 
  • Ужгород: 2-, 3+, 4+/- 
  • Харків: 1-, 2+/-, 3+/- 
  • Хмельницький: 1+/-, 2-, 3+/- 
  • Черкаси: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/- 
  • Чернівці: 1-, 4- 
 
Як визначаються потреби у крові? 
 
Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan. 
Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні. 
 
Як здати кров? 
  • Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.  
  • Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. 
  • Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів. 
Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе! 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *