Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 3- групи. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Поки вся Україна оговтується після жахливого ракетного удару по Сумах, місто поповнює запаси донорської крові. Російський теракт вкотре показав, як важливо їх мати. Американські й європейські високопосадовці можуть обіцяти що завгодно, але в найстрашніші моменти ми лишаємося самі з нашим болем. Ми не повернемо загиблих, але порятунок поранених завжди залежить від того, чи є в лікарнях кров. Долучайтеся до донорства — це безцінний внесок у наш захист», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: 2-, 3-

Запоріжжя: 4-

Івано-Франківськ: 2-

Київ: 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1-, 2+, 4+

Луцьк: 3-

Львів: 1-, 4+

Миколаїв: 1-, 3-, 4-

Одеса: 1-, 2+/-, 3+, 4-

Рівне: 3-

Тернопіль: 3-

Ужгород: 2-, 3+, 4+/-

Харків: 1-, 2+/-, 3+/-

Хмельницький: 1+/-, 2-, 3+/-

Черкаси: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Чернівці: 1-, 4-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!