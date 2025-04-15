У Тернополі зник дідусь

12 квітня, в обідню пору, чоловік вийшов з Петриківського обласного геріатричного пансіонату та досі не повернувся.

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