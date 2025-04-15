21:05 | 15.04.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зник дідусь

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Співробітники відділення поліції №1 м. Тернополя встановлюють місцеперебування Карчевського Володимира Борисовича 1954 року народження.

12 квітня, в обідню пору, чоловік вийшов з Петриківського обласного геріатричного пансіонату та досі не повернувся.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, згорблений, відсутня половина середнього пальця на руці.

🔹Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відоме місцеперебування розшукуваного або ви володієте будь-якою інформацією про нього — просимо повідомити за номером: 📞 096-637-09-65 або на спецлінію 102.

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