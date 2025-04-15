У Тернополі зник дідусь
Співробітники відділення поліції №1 м. Тернополя встановлюють місцеперебування Карчевського Володимира Борисовича 1954 року народження.
12 квітня, в обідню пору, чоловік вийшов з Петриківського обласного геріатричного пансіонату та досі не повернувся.
Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, згорблений, відсутня половина середнього пальця на руці.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відоме місцеперебування розшукуваного або ви володієте будь-якою інформацією про нього — просимо повідомити за номером: 096-637-09-65 або на спецлінію 102.