Транспорт Тернополя стане блакитним: до кінця 2025-го оновлять вигляд маршруток

1 квітня завершилось опитування мешканців Тернопільської міської територіальної громади щодо вибору бренду для громадського транспорту міста. Голосування відбувалося на порталі «е-Тернопіль». Повідомляє міська рада.

За його результатами перемогу здобув варіант №3, запропонований ТОВ «НТ Дорбудпроект». Саме цей бренд буде офіційно використовуватися для візуального оформлення міських маршруток і автобусів. Виконавчий комітет міської ради затвердив протокол засідання комісії, яка розглядала підсумки опитування, й ухвалив відповідне рішення.

ТОВ «НТ Дорбудпроект», як переможець, отримає нагороду від міста.

Згідно з ухвалою, відтепер усі перевізники зобов’язані наносити обраний бренд на новий транспорт під час його закупівлі. А вже наявні автобуси мають пройти поетапне переформатування зовнішнього вигляду – остаточний термін для виконання цього рішення встановлено до 31 грудня 2025 року.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії з оновлення візуального стилю громадського транспорту Тернополя. У міській раді зазначають, що нове брендоване оформлення допоможе зробити громадський транспорт більш впізнаваним і зручним як для тернополян, так і для гостей міста.