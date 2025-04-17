18 порушників за два тижні: на Тернопільщині триває нерестова заборона

На Тернопільщині триває нерестова заборона на вилов риби, яка стартувала 1 квітня 2025 року. Впродовж перших двох тижнів інспектори з охорони навколишнього природного середовища вже зафіксували 18 порушень правил рибальства. Усіх правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

Крім того, під час обстеження річки Серет біля села Вертелка Тернопільського району було виявлено і вилучено незаконну безгосподарську сітку.

У Державній екологічній інспекції нагадують, що за порушення правил рибальства передбачені штрафи від 34 до 680 грн, а за суттєву шкоду довкіллю через незаконний промисел — кримінальна відповідальність, яка передбачає штраф до 51 000 грн або до 3 років обмеження волі, а також конфіскацію знарядь і улову.

📢 Інспектори закликають усіх рибалок поважати природу та дотримуватися правил у період нересту, адже саме зараз відбувається відновлення популяцій водних біоресурсів.