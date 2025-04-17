Тернопільщина втратила захисника Ігоря Колясу

Коляса Ігор Євгенович народився 22 січня 1983 року у селі Буцнів. Навчався у місцевій школі. Певний час проживав у Тернополі. Воїн призваний на військову службу у червні 2023 року. Був гранатометником 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини А7028. У нього залишились дружина – Оксана, доньки – Яна та Анастасія, батьки – Олена і Євген, брат – Богдан, сестри – Лілія, Марія та Олеся…