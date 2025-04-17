21:56 | 17.04.2025
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Тернопільщина втратила захисника Ігоря Колясу

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Напередодні Великодня у страсний тиждень до Великоберезовицької громади надійшла сумна звістка, повідомляють у селищній раді.

💔 17 квітня 2025 року перестало битися серце Коляси Ігора Євгеновича – воїна, жителя села Буцнів нашої громади.
🇺🇦 Коляса Ігор Євгенович народився 22 січня 1983 року у селі Буцнів. Навчався у місцевій школі. Певний час проживав у Тернополі. Воїн призваний на військову службу у червні 2023 року. Був гранатометником 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини А7028. У нього залишились дружина – Оксана, доньки – Яна та Анастасія, батьки – Олена і Євген, брат – Богдан, сестри – Лілія, Марія та Олеся…
📍Кортеж з тілом бійця прибуде до рідного села завтра, 18 квітня 2025 року о 13:00, а панахида відбудеться о 20:00.
📍Чин похорону розпочнеться у суботу, 19 квітня, о 12:00.

🕯️Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким воїна Ігора Коляси. Нехай його душа оселиться у Царстві Небесному. Вічна та світла пам’ять!

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