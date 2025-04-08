14:04 | 8.04.2025
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Трагедія на Тернопільщині: водолази дістали з ставка загиблого чоловіка

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утоплення

Трагічний випадок на 7 квітня о 14:25 у селищі Вишнівець, що на Кременеччині, рятувальники вилучили з місцевого ставка тіло чоловіка. До проведення робіт залучались водолази ДСНС. Про це йдеться в повідомленні Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області.

За інформацією поліції, 6 квітня до працівників відділення поліції №1 (м. Ланівці) звернулися родичі 77-річного мешканця селища Вишнівець. Вони повідомили, що 5 квітня чоловік вирушив на риболовлю, однак не повернувся додому.

До пошуків негайно був залучений особовий склад правоохоронців та співробітників ДСНС.   району.

Слідчо-оперативна група поліції, яка виїжджала на місце події, не виявила ознак насильницької смерті.

Слідчі поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти відсутній». Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

 ДСНС вкотре закликає громадян дотримуватись правил безпеки поблизу водойм, особливо в міжсезоння, коли вода ще холодна, а дно – непередбачуване. Пильність та обережність можуть врятувати життя.

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