Біда сколихнула Тернопільщину. Загинув захисник Ігор Власюк

Біда сколихнула Тернопільщину, повідомляють у Борсуківській громаді.

З глибоким жалем повідомляємо про загибель ВЛАСЮКА Ігора Івановича (30.07.1991) із с. Передмірка.

Сержант, командир гармати військової частини А**** загинув 17 квітня 2025 року в районі н.п. Шипувате Купʼянського району Харківської області під час виконання бойового завдання, проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту Батьківщини.

Щирі співчуття батькам, сестрі та усім рідним загиблого.