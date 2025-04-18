00:33 | 19.04.2025
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Біда сколихнула Тернопільщину. Загинув захисник Ігор Власюк

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Біда сколихнула Тернопільщину, повідомляють у Борсуківській громаді. 

З глибоким жалем повідомляємо про загибель ВЛАСЮКА Ігора Івановича (30.07.1991) із с. Передмірка.
Сержант, командир гармати військової частини А**** загинув 17 квітня 2025 року в районі н.п. Шипувате Купʼянського району Харківської області під час виконання бойового завдання, проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту Батьківщини.

Щирі співчуття батькам, сестрі та усім рідним загиблого.

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