Біда сколихнула Тернопільщину. Загинув захисник Ігор Власюк
Біда сколихнула Тернопільщину, повідомляють у Борсуківській громаді.
З глибоким жалем повідомляємо про загибель ВЛАСЮКА Ігора Івановича (30.07.1991) із с. Передмірка.
Сержант, командир гармати військової частини А**** загинув 17 квітня 2025 року в районі н.п. Шипувате Купʼянського району Харківської області під час виконання бойового завдання, проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту Батьківщини.
Щирі співчуття батькам, сестрі та усім рідним загиблого.