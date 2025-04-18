18:41 | 18.04.2025
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Пантеон Героїв 

Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю, захисник Іван Щебивлок з Тернопільщини

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Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Щебивлок Іван Богданович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 53-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Повідомляє тернопільська міська рада.

Іван вважався зниклим безвісти з 1 квітня. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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