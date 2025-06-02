Йому було лише 29… Загинув молодший сержант Петро “Тиса” Тарасовський

31 травня, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Темирівка Запорізької області, загинув захисник України — Петро Тарасовський. Йому було лише 29 років. Молодший сержант, вірний син України, віддав життя внаслідок ворожого удару з безпілотника.

Петро боронив Батьківщину ще з 2015 року — в лавах сил АТО на сході України. А з перших годин повномасштабного вторгнення він знову став до строю. Попри поранення, завжди повертався на передову. Бо вірив. Бо не міг інакше.

Він проходив службу у 80-му, а згодом у 85-му батальйоні 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

За роки служби мав численні відзнаки — за зразкову військову службу, за вірність присязі, за мужність та відданість у захисті України. Серед них — нагорода за участь в АТО, відзнаки за військову дисципліну, почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну службу й особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави.

Петро став одним із героїв фільму “На День ближче до Перемоги”. Його постать у кадрі — світла, щира, сильна — вже тоді промовляла до кожного з нас.

У нього залишилася молода дружина та шестимісячний син. Малюк уже ніколи не зможе почути з уст батька, яким був той — мужнім, добрим, незламним. Але про це йому розповідатимуть інші. Про нього пам’ятатимуть.

Вічна слава й шана Герою.

Вічна пам’ять, Петре.

Ти навіки з нами.