09:57 | 2.06.2025
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Пантеон Героїв 

Хвилина мовчання на честь Андрія ІГНАТЕНКА

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Андрій ІГНАТЕНКО мав 55 років, коли його життя обірвала ворожа ракета 3 вересня 2024 року в Полтаві. Він був командиром відділення зв’язку, головним старшиною третього піхотного батальйону.

Народжений у Миколаєві, Андрій був талановитим художником, захоплювався історією та літературою. Друзі з Миколаївського глиноземного заводу, де він працював до війни, з повагою називали його “Бандера” за незмінну відданість Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення він із сім’єю переїхав до Тернополя. У липні 2024 року був мобілізований і навчався на зв’язківця.

“Він був дуже хорошою людиною, добрим, щирим, співчутливим. Справжній патріот України,” – згадують рідні.

Андрія поховали на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі. Посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися дружина Марина та дві доньки.

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