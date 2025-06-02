Пішов у 18, рятував у бою, загинув за Україну: «Фантом» Дмитро Хома з Тернопільщини назавжди у строю

Правий Сектор Тернопільщини повідомив про втрату побратима — Дмитра Хоми, воїна 2 батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ДУК. У бойовому підрозділі його знали під позивним «Фантом».

Дмитро пішов на фронт ще у 18 років, починав стрільцем, а згодом став бойовим медиком. У 19 вже брав участь у боях. Побратими згадують його як людину великого серця, рішучу й вірну:

«Вірний ідеї, той, хто йшов з кличем “боротьба триває, точиться війна” — велет духу і людина дії».

Його характеризували як щирого, веселого, запального та дуже відповідального. Дмитро був чудовим чоловіком, батьком і героєм, який врятував не одне життя на полі бою.





Рідні Дмитра закликають до фінансової підтримки сім’ї.

Картка дружини Олександри: 4441 1110 4400 5282

Вічна пам’ять Герою. Слава Україні!