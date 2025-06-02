Навроцький наступний президент Польщі

Це був базовий сценарій, який мало змінює пріоритети України. Результати першого туру свідчили, що інший результат дуже малоймовірний. Хіба мало трапитись чудо…

За будь-яких сценаріїв ми маємо робити своє — послідовно вибудовувати в польському суспільстві прагматичне розуміння цінності формування політики добросусідства з Україною, через демонстрацію наслідків зворотнього

Розширюючи економічну взаємодію з Румунією, інвестуючи у переробку сировини в Україні, тривале зберігання якої до моменту реалізації може її зіпсувати, та розвиваючи транзит через наших південних сусідів ми не лише продемонструєм до яких наслідків для економіки Польщі призведе недоброзичлива політика відносно України, а й перейдемо на експорт продукції з високою доданою вартістю.

Це дозволить торгувати зі світом товарами для кінцевого споживання, які зручно фасуються/складаються, довго зберігаються і чудово транспортуються будь-яким маршрутом та видом транспорту.

Не кажучи про те, що це нові робочі місця в Україні, більше надходжень до бюджету і доходу українському бізнесу.

Та й перевалка класичних аграрних позицій через порти Румунії та Болгарії швидко продемонструє полякам, який економічний мінус на неотриманих грошах в логістиці та продажі пального вони отримають.

Також чутливою темою для правих є питання безпеки.

Важливо доносити інформацію про берег, на якому поляки можуть обороняти себе на власній території, якщо неналежно допомагати Україні давати відсіч москалям в Україні.

Маємо системно і послідовно будувати двопартійну конструктивну взаємодію з поляками.

В критичний момент 2022 Анжей Дуда прийняв правильні рішення.

Маємо створити умови, коли Навроцький і кожен член Pis робитиме це щораз, коли підніматиметься українське питання…

Keep calm & вjobуймо далі Ruslan Rokhov