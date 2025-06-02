Контрафакт на пів мільйона: на Тернопільщині викрили підпільне виробництво алкоголю та тютюну

Фальсифікат з етикетками відомих брендів і нелегальний продаж через магазин – саме так працювала організована злочинна група на Тернопільщині. Правоохоронці вилучили фальсифікованої продукції на понад 500 тисяч гривень.

Організував схему 56-річний мешканець Кременецького району. У “бізнесі” були задіяні ще чотири особи з чітко розподіленими ролями: від виробництва – до збуту й обліку прибутку. Продукцію реалізовували під виглядом алкоголю та тютюну відомих торговельних марок.

У ході 11 санкціонованих обшуків поліцейські виявили:

понад 1250 пляшок фальсифікованого алкоголю;

майже 6000 пачок тютюнових виробів без акцизу;

100 літрів спиртовмісних сумішей ;

обладнання для фасування та виготовлення продукції;

чорнову бухгалтерію ;

4 транспортні засоби, якими перевозили товар.

Розслідування триває за статтями ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 ККУ (виробництво та збут підакцизних товарів, вчинене групою осіб). Двом учасникам уже повідомили про підозру, інші — під слідством.

Санкції передбачають штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією товару та обладнання.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Триває встановлення каналів постачання контрафакту.