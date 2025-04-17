Допоможіть знайти Олексія Дуду — рідні обіцяють винагороду

15 квітня з дому вийшов і не повернувся Дуда Олексій Михайлович, 1976 року народження.

Прикмети: зріст близько 196 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке. Має проблеми зі здоров’ям.

Був одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани, можливо, ходить у капюшоні. Взутий у гумові тапочки.

Якщо ви бачили його або маєте будь-яку інформацію, просимо негайно зв’язатися з родичами за номером 098 948 44 44 або зателефонувати до поліції за номером 102.

Рідні повідомляють, що чоловіка немає ні в ТЦК, ні на полігонах. Він перебував там раніше і має бронь. Людина зникла безвісти.

За цінну інформацію про місцеперебування обіцяє винагороду Вікторія Дуда — 100 доларів.