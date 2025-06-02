Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Ющишин з Тернопільщини
Наш захисник, старший солдат Василь Ющишин, 1975 р.н., який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
🇺🇦😓Воїн служив у кулеметному відділенні єгерського батальйону.
🙏💔😓Щиро співчуваємо родині та близьким Василя. Нехай Господня ласка кріпить у цьому тяжкому горі втрати найріднішої людини.
🚔🙏Зустріч нашого захисника відбудеться завтра, 3 червня, о 13 годині у Сквері Героїв.
Маршрут траурного кортежу:
✔︎доброводівське перехрестя,
✔︎Сквер Героїв,
✔︎ біля Алеї Героїв,
✔︎оселя Василя Ющишина у селі Залужжя,
✔︎церква Преображення Господнього (УГКЦ) с. Залужжя.
🙏✝️🇺🇦Чин похорону – у середу, 4 червня, об 11 годині.
💔🇺🇦Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який віддав життя за свободу і незалежність Української держави.