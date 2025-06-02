Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Ющишин з Тернопільщини

Наш захисник, старший солдат Василь Ющишин, 1975 р.н., який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦😓Воїн служив у кулеметному відділенні єгерського батальйону.

🙏💔😓Щиро співчуваємо родині та близьким Василя. Нехай Господня ласка кріпить у цьому тяжкому горі втрати найріднішої людини.

🚔🙏Зустріч нашого захисника відбудеться завтра, 3 червня, о 13 годині у Сквері Героїв.

Маршрут траурного кортежу:

✔︎доброводівське перехрестя,

✔︎Сквер Героїв,

✔︎ біля Алеї Героїв,

✔︎оселя Василя Ющишина у селі Залужжя,

✔︎церква Преображення Господнього (УГКЦ) с. Залужжя.

🙏✝️🇺🇦Чин похорону – у середу, 4 червня, об 11 годині.

💔🇺🇦Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який віддав життя за свободу і незалежність Української держави.