Ігор Михальчук – новий начальник Головного управління ДСНС Тернопільської області

У Тернополі представлено нового очільника Головного управління ДСНС області

Сьогодні, 2 червня, у Тернополі заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олексій Мігрін представив особовому складу нового очільника пожежно-рятувальної служби Тернопільщини.

Тимчасово виконуючим обов’язки начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області призначено полковника служби цивільного захисту Ігоря Михальчука. Він має понад 30 років досвіду служби у лавах ДСНС, добре обізнаний з викликами, що стоять перед рятувальниками, та налаштований працювати над удосконаленням служби, впровадженням сучасних підходів для підвищення її оперативності та ефективності.

Під час представлення заступник Голови ДСНС України Олексій Мігрін побажав новому очільнику успіхів у виконанні службових завдань, витримки та професійної наполегливості.

Також Ігоря Михальчука привітали Голова Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода та заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель. Вони побажали плідної співпраці з місцевими органами влади, зміцнення потенціалу служби в регіоні та ефективного виконання завдань із захисту населення Тернопільщини.