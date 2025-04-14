Кілька днів у воді: з Тернопільського ставу дістали тіло жінки

У Тернополі біля Дального пляжу перехожі виявили тіло людини у воді. Тіло знаходилося всього за кілька метрів від берега. Очевидці одразу викликали поліцію.

На місце події прибули рятувальники та слідчі. Працівники ДСНС дістали з води тіло жінки, — повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Однак для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

У поліції зазначають, що жінка могла перебувати у воді кілька днів. Її особу наразі не встановлено. Правоохоронці проводять слідчі дії.