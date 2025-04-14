Хвилина мовчання на честь Віталія ПЄНКІНА

Віталій ПЄНКІН був справжнім патріотом, який у 36 років залишив рідних і пішов захищати Україну. Шахтар-прохідник з Луганщини, він після початку війни у 2015-му переїхав з родиною на Дніпропетровщину, але не залишився осторонь, коли країна потребувала захисту. Служив у військовому гірничо-рятувальному загоні.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, він без вагань приєднався до ЗСУ вже 27 лютого 2022 року.



“Позитивна людина, гарний товариш, люблячий чоловік і батько”, — так згадували його у Першотравенській громаді. Колеги додавали: “Чесна людина, справжній патріот України”.



22 липня 2022 року під Апостоловим на Дніпропетровщині ворожий ракетний обстріл обірвав життя гранатометника.



За мужність нагороджений медаллю “За військову службу Україні” та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



У глибокій скорботі залишились батьки, дружина Олена, син Ілля та донька Мирослава.

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