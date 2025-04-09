Неповнолітній без прав вже вдруге влаштував ДТП у Тернополі

Увечері, близько 21:00, на вулиці Об’їзній трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

На щастя, ніхто з учасників події — ані водій, ані пасажири — не постраждав.

Як з’ясувалося, за кермом перебував 17-річний юнак, який не має права керувати транспортними засобами. Більше того, цей неповнолітній уже не вперше сідає за кермо без відповідних документів — раніше його неодноразово притягували до відповідальності за подібні порушення.

На місце події патрульні викликали ювенальних поліцейських та повідомили батьків хлопця. А сам порушник отримав:

протокол за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;

протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне керування транспортом без посвідчення протягом року.

Пам’ятаймо: сідаючи за кермо без прав, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху. Дорога не прощає необачності.